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Хочешь учиться — плати?: в Приангарье школьников не пускали на занятия

Экономика

Школьники утверждают, что причиной стали неоплаченные карты для прохождения турникета, администрация говорит, что проводилась проверка пропускной системы

Хочешь учиться — плати?: в Приангарье школьников не пускали на занятия
Иллюстрация: Цитата с сайта Irk.ru
Дети в Усть-Илимске не могли попасть в школу из-за неоплаченных карт-пропусков

Иркутск, 24 января 2019, 12:41 — REGNUM  Учебный процесс в школе №17 Усть-Илимска (Иркутская область) сегодня утром, 24 января, был омрачён неожиданным инцидентом: не все ребята смогли пройти через турникет по картам. Как сообщает Irk.ru со ссылкой на очевидцев происшествия, причина — долг за годовое обслуживание этих самых карт.

«Нас сначала не пускали в школу из-за того, что мы не заплатили 300 рублей за годовое обслуживание карточки. А потом они начали записывать, у кого нет карточек, и стали пропускать. И сказали, что кто не заплатит, тех не будут впускать», — пишет в соцсетях один из учащихся.

В администрации школы данную информацию опровергают, поясняя, что сегодня проводилась обычная проверка пропускного режима: смотрели, сколько карт окажутся заблокированными.

Известно, что карточную систему в усть-илимской школе ввели в 2018 году. Годовое обслуживание карты для входа в школу составляет 300 рублей. В неё входит оплата работы турникетов и питания в столовой. Представитель руководства школы №17 подтвердила, что её сотрудники составили списки и пропустили учеников на уроки.

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