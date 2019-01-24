Прогноз: РФ ждёт протест экономически благополучных регионов

Москва, , 13:09 — REGNUM Те регионы РФ, которые нуждаются в поддержке, можно субсидировать за счёт средств профицитного федерального бюджета, полагает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 24 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя правительственный законопроект о возможном введении в РФ системы так называемых «горизонтальных субсидий».

«Можно найти аргументы и за, и против этой инициативы, — сказал Хестанов. — Но мне кажется, что идея не очень хорошая из-за того, что явно вызовет бурные протесты благополучных регионов. Существующая система, когда значительная доля налоговых платежей изымается федеральным центром и потом выдаётся в виде трансфертов тем регионам, которые в этом нуждаются, смотрится гораздо более рациональной. Более того, она проверена временем, и изобретать разного рода новации не очень рационально. Тем более что федеральный бюджет, начиная с апреля прошлого года, является профицитным, и поэтому каких-либо существенных проблем с поддержкой тех регионов, которые в этом нуждаются, в общем-то нет».

Что касается регионов, которые могли бы стать новыми точками экономической концентрации, то, по словам Хестанова, они все на слуху.

«Москва, Санкт-Петербург, ХМАО, и в общем-то ничего нового здесь нет, — сказал Хестанов. — Те регионы, куда направлен миграционный приток населения, они и являются экономически благополучными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство внесло в Госдуму законопроект о горизонтальных субсидиях между регионами, предполагающий в числе прочего, что один регион может оказать помощь в виде субсидий другому из собственного бюджета. Данный законопроект Госдума РФ приняла 23 января в первом чтении.

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