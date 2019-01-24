Отчаянные поиски или новая модель? Мнение о горизонтальном субсидировании

Воронеж, , 12:31 — REGNUM Воронежская область имеет серьезные перспективы для того, чтобы стать новой точкой экономической концентрации, такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал воронежский политолог, доктор политических наук Александр Слинько, комментируя инициативу о введение системы межрегионального — горизонтального — субсидирования.

«Ситуация сегодня во многом изменилась, и претендовать на роль экономического лидера могут не только Белгородская и Липецкая области, которые считаются ими традиционно, определенные успехи имеются и в Воронежской области. Задача состоит в том, чтобы в этой ситуации удержать лидирующие позиции. И условия для этого в Воронежском регионе, безусловно, имеются», — отметил Александр Слинько.

В пример того, какое позитивное влияние могут оказать новые модели на экономику, политолог привел ситуацию в Воронежской области. Он напомнил, что в 2009 году, перед приходом в регион Алексея Гордеева (нынешний вице-премьер правительства РФ работал губернатором Воронежской области с 2009 до декабря 2017 года) далеко не все специалисты верили в то, что в экономике произойдут столь серьезные изменения, однако они произошли.

«Может быть, это случайное стечение обстоятельств, но новые конфигурации помогают изменить ситуацию. В таких продвинутых регионах, как Белгородская и Липецкая области, начались признаки стагнации, а развитие Воронежской области способствовало в том числе и снятию стагнации у соседей. Поэтому я считаю, что Воронежская область имеет большие перспективы, хотя, конечно, не хочется делать сверхоптимистические прогнозы», — добавил Слинько.

«Что касается России в целом, то тут есть широкие возможности для распространения новых моделей не только на узкую группу регионов-доноров, но и на более широкий круг. Условия для расширения этой зоны есть и на Урале, и в Забайкалье — налицо. В Сибири также происходят очень интересные подвижки, и размывается деление на дотационные и регионы-доноры: выясняется, что практически все регионы потенциально достаточно богаты. На Юге, Северном Кавказе может быть создана даже конкуренция между такими регионами, как Краснодарский край, Ставропольский», — добавил Александр Слинько.

Впрочем, для южных регионов, отмечает эксперт, серьезной проблемой остается сосредоточение средств в корпоративных вертикалях.

«Поэтому задача состоит в том, чтобы раскрыть корпоративную «кубышку», например, те же аграрные холдинги, диверсифицировать и изменить структуру корпоративного бизнеса вообще. И это может поменять ситуацию в том же Ставропольском крае. Это сложно. Разблокировать денежные потоки в нужном направлении — серьезная вещь, и легких решений тут не бывает. Ситуация со списанием долгов в Чечне, кстати, тоже вписывается в попытки отчаянных поисков правильных моделей. Начали искать — это плюс», — считает Александр Слинько.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами. Речь идет о возможном введении системы предоставления субсидий из бюджета одного региона России в бюджет другого.

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