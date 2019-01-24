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«Омсктрансмаш» станет площадкой для выпуска новой гражданской продукции

Экономика

Свободные площади завода рассматриваются для размещения индустриального парка

Омск, 24 января 2019, 12:29 — REGNUM  Возможности Омского завода транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») в сфере выпуска гражданской продукции обсудили при личной встрече генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов и губернатор Омской области Александр Бурков. Об этом 24 января сообщает пресс-служба нижнетагильского предприятия на странице Вконтакте.

Отмечается, что только в 2018 году объём произведённой «Омсктрансмашем» продукции вырос в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.

В ближайшее время на омском заводе может начаться реализация сразу нескольких перспективных проектов УВЗ. Например, по созданию новой железнодорожной тележки — с привлечением партнёров из других стран и иностранных технологий.

Также свободные площади «Омсктрансмаша» рассматриваются для размещения индустриального парка. Еще одним направлением развития предприятия станет расширение линейки изделий металлургического производства.

«Омсктрансмаш» — дочернее предприятие ОАО «НПК «Уралвагонзавод». Специализируется на производстве техники военного назначения, дорожно-строительных машин, техники для нефтегазодобывающего комплекса.

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Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса
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