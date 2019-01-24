«Горизонтальные субсидии» содержат риски для межбюджетных отношений — Орлов

Москва, , 12:27 — REGNUM Внедрение в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами и муниципалитетами может привести к неоднозначным последствиям для межбюджетных отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«На мой взгляд, это решение имеет как позитивные, так и негативные аспекты», — заявил Орлов.

Позитивный аспект заключается в том, что при новой системе перераспределение финансовых ресурсов между регионами и муниципалитетами станет гораздо более гибким, указал политолог.

«Понятно, что сейчас всё зависит от федерального центра и от региона. Система субсидий и трансфертов, собственно, представляет собой на сегодня достаточно жёсткую вертикаль. В этом случае она может стать более гибкой, и малообеспеченные территории могут получить дополнительные ресурсы», — пояснил эксперт.

В свою очередь, риски связаны с возможностью принятия решений регионами и муниципалитетами по произвольным основаниям, а также с тем, что новый механизм на практике может оказаться дополнительным инструментом влияния федерального центра на политику региональных властей.

«Поскольку такая возможность регионам дана, то, соответственно, усиливается возможность неадекватного и нецелевого расходования средств. Попросту говоря, их разбазаривания», — отметил Орлов.

«С другой стороны, центр может использовать псевдодобровольную систему, фактически принуждая власти других уровней к субсидированию в федеральных интересах — такая завуалированная система финансового давления», — добавил политолог.

Отметим, что в Госдуме в настоящее время рассматриваются законопроекты, направленные на возможное введение в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами и муниципалитетами. Речь в том числе и о дотациях, необходимых для выравнивания бюджетной обеспеченности региональных и муниципальных бюджетов. Новые правила могут вступить в силу с 2020 года.