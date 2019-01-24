Стоимость кредитов в России продолжит расти – мнение

Москва, , 12:21 — REGNUM Одно из главных событий отечественной экономики в декабре 2018 года — повышение Центробанком РФ ключевой ставки до 7,5%, что вернуло страну к значениям конца 2017 года. Более того, большинство мнений участников рынка сходится в том, что 2019 продолжит тенденцию на повышение, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Евгений Васильев.

«Как это скажется на курсе рубля? Если в течение 2019 года продолжится рост цен на нефть, неопределенность в экономике США и как следствие ослабление доллара, то все вместе это поможет национальной валюте немного укрепиться в район 64 — 65 рублей за одну американскую единицу», — полагает эксперт.

Но каждому отдельно взятому участнику рынка повышение ключевой ставки будет заметно по возросшей стоимости кредитов, будь то для бизнеса или в личных целях. Конечно, решение ЦБ не единственный фактор, предопределивший рост процентов.

«Очень важно еще учитывать длившееся весь 2018 год увеличение ставок по ОФЗ, что напрямую увеличивает себестоимость заемных денег для крупных игроков. Таким образом, становится понятно, что стоимость кредитов по-прежнему продолжит расти», — считает Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов заявил, что банки начали повышать ставки по кредитам и депозитам не из-за решения Банка России по росту ключевой ставки. «Я категорически не согласен с тем, что это стало происходить только после повышения ключевой ставки ЦБ», — сказал Морозов.

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