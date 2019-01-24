Емельянов: кто даст денег депрессивному региону?

Москва, , 12:23 — REGNUM Система так называемых «горизонтальных субсидий» регионов и муниципалитетов в современных российских условиях не сможет получить большого развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Это попытка как-то выравнять бюджетную обеспеченность таким очень своеобразным способом: есть богатые муниципалитеты, есть бедные муниципалитеты, есть успешно развивающиеся территории, есть депрессивные территории. Есть попытка использовать вот такой паллиативный метод», — заявил Емельянов.

«Какой-то эффект он может, конечно, в краткосрочной перспективе дать, но не думаю, что он может получить широкое распространение. Если регион депрессивный, то кто ему даст денег? Тем более, все наши муниципалитеты, даже богатые, недофинансированы и у них своих проблем достаточно», — подчеркнул он.

По его мнению, решить проблему межбюджетных отношений в сложившихся условиях возможно только радикальными методами.

«Нужно выравнять баланс бюджетной обеспеченности и распределения доходов. У нас слишком централизованный бюджет. Если при принятии Бюджетного кодекса было закреплено правило, что доходы распределяются 50 на 50 между бюджетами федерации и субъектов, то теперь практически 70% аккумулирует центр», — пояснил депутат.

«С этой точки зрения надо радикально подходить к изменению соотношения доходной базы каждого из бюджетов. Надо укреплять базу местного самоуправления, потому что она полностью обескровлена, — тогда и такие паллиативные меры не понадобятся», — заключил парламентарий.

Напомним, что в Госдуме рассматриваются законопроекты, направленные на возможное введение в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами и муниципалитетами. Новые правила могут вступить в силу с 2020 года.