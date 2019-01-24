ЦБ получает право досудебной блокировки сайтов

Москва, , 12:13 — REGNUM Законопроект, направленный на наделение Центробанка РФ дополнительными полномочиями по борьбе с мошенническими сайтами в интернете и онлайн-финансовыми пирамидами, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Речь идет о борьбе с мошенническими сайтами-двойниками, которые вводят в заблуждение граждан РФ и клиентов банков, поскольку выглядят точно так же (или подобно), как официальные сайты для оплаты услуг или проведения других финансовых операций, но по факту не имеют права проводить платежи и оказываются мошенническими. Сегодня в случае обнаружения таких ресурсов Центробанк должен обращаться в правоохранительные органы.

Как отмечали авторы законопроекта, такие процедурные нормы занимают определенное время, в течение которого многие граждане теряют средства, так как мошеннические сайты продолжают работу. Так, например, если сайт предлагает гражданам участие в финансовой пирамиде, то за время разбирательств мошенники могут обвалить ее и оставить граждан ни с чем.

«1,5 млн сайтов выявлено (за 2018 год). Реально, учитывая ограниченность полномочий Центробанка вместе с правоохранительными органами, за прошлый год было заблокировано 400 сайтов. Блокировка прошла в судебном порядке, очевидно, это намного медленнее, намного тяжелее», — отметил в ходе пленарного заседания один из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

В связи с этим законопроект предлагает наделить ЦБ полномочиями сразу вносить такие сайты в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов на территории РФ. Сам по себе факт внесения сайта в реестр запрещенных блокирует его работу уже через сутки, что позволит ЦБ оперативно пресекать мошеннические действия. Между тем авторы законопроекта особо отмечают, что решение о блокировке сайта должен принимать именно председатель ЦБ.

Кроме того, законопроект также прописывает, что в случае если ЦБ обнаружит мошеннические сайты, которые несут угрозу информационной безопасности финансовым организациям и их клиентам и могут привести к ущербу, то регулятор сможет обращаться в суд с исками о защите интересов широкого круга лиц и ограничении доступа к сайту. В таком случае решение о блокировке будет принимать суд.

Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект направлен на выполнение поручения президента РФ Владимира Путина по защите граждан от незаконной и мошеннической информации.

«Мы должны защитить наших граждан от финансовых мошенников, которые под видом различных псевдо-кредитных организаций, предлагающих быстрые вклады под огромные проценты, выманивают у людей деньги, а потом также стремительно исчезают. По сути, они ничем не отличаются от печально известных финансовых пирамид 90-х, просто их деятельность переместилась в интернет. Люди потом вынуждены судиться годами, однако вернуть средства чаще всего не представляется возможным. У органов власти должен быть эффективный механизм оперативно пресекать деятельность таких интернет-ресурсов», — отметил Володин.