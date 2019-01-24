Японские компании выводят свои филиалы из Великобритании

Токио, , 14:39 — REGNUM Производитель высокотехнологичной продукции Sony последует примеру Panasonic и перенесет свою дочернюю компанию со штаб-квартирой в Великобритании в Нидерланды, чтобы избежать проблем с доставкой комплектующих и таможенными процедурами, которые повлечет за собой выход Великобритании из Европейского Союза. По сообщению японского новостного агентства «Никкей Симбун», европейский филиал Panasonic был перенесен в Амстердам еще в октябре 2018 года, там же с апреля будет находиться и Sony Europe. Однако, в отличие от Panasonic, Sony решило оставить небольшое подразделение в Великобритании, которое будет управлять импортом и продажей продукции.

Японские технологические концерны беспокоятся, что выход Британии из ЕС повлечет за собой налоговые и таможенные издержки, в то время как европейский рынок для них чрезвычайно важен — только у Sony продажи в ЕС в 2017 году составили 20% от общего дохода компании.