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Японские компании выводят свои филиалы из Великобритании

Экономика

Японские производители высокотехнологичной продукции приняли решение перенести свои филиалы из Великобритании

Токио, 24 января 2019, 14:39 — REGNUM  Производитель высокотехнологичной продукции Sony последует примеру Panasonic и перенесет свою дочернюю компанию со штаб-квартирой в Великобритании в Нидерланды, чтобы избежать проблем с доставкой комплектующих и таможенными процедурами, которые повлечет за собой выход Великобритании из Европейского Союза. По сообщению японского новостного агентства «Никкей Симбун», европейский филиал Panasonic был перенесен в Амстердам еще в октябре 2018 года, там же с апреля будет находиться и Sony Europe. Однако, в отличие от Panasonic, Sony решило оставить небольшое подразделение в Великобритании, которое будет управлять импортом и продажей продукции.

Японские технологические концерны беспокоятся, что выход Британии из ЕС повлечет за собой налоговые и таможенные издержки, в то время как европейский рынок для них чрезвычайно важен — только у Sony продажи в ЕС в 2017 году составили 20% от общего дохода компании.

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Зарубежная хроника
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