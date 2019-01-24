Около половины граждан РФ считают Гайдаровский форум полезным

Москва, , 12:07 — REGNUM В России в январе прошел X Гайдаровский форум. О его проведении знали 42% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Давая оценку Гайдаровскому форуму, 18% респондентов заявили, что это мероприятие, где выступают финансисты. 8% опрошенных заявили о «бесполезности» форума. Для 3% опрошенных форум — это обмен мнениями, выступление политиков.

По мнению почти половины граждан РФ (44%) проведение Гайдаровского форума, где обсуждается социально-экономическое развитие России, приносит пользу. Противоположное мнение высказали 35%.

Опрос проведен 18 января 2019 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15−17 января в Москве состоялся X Гайдаровский форум. Темой юбилейного форума в 2019 году стала — «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды».

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