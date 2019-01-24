Два ледокола «Газпром нефти» приступили к совместной работе в Арктике

Москва, , 12:06 — REGNUM Ледоколы нового поколения «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников» приступили к сопровождению танкерного флота от терминала «Ворота Арктики» до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе, сообщает 24 января пресс-служба компании «Газпром нефть».

«Андрей Вилькицкий» завершил переход по Северному морскому пути в январе. Вместе с «Александром Санниковым» суда обеспечат работой танкеры в районе терминала «Ворота Арктики», через который осуществляется круглогодичная отгрузка нефти с Новопортовского месторождения. Во время выполнения задач ледоколы обеспечивают выполнение швартовных операций, буксировку и защищают «Ворота Арктики» от ударных воздействий льда.

По словам заместителя гендиректора «Газпром нефти» Вадима Яковлева, доля добычи в Арктике уже превышает 20% от общего объёма добычи нефти «Газпром нефти», а наличие собственных ледоколов стало залогом бесперебойного и эффективного функционирования схемы транспортировки арктической нефти.

«Время Арктики» — арктическая программа «Газпром нефти», которая предполагает разработку Новопортовского, Приразломного и Мессояхского месторождений. Последнее является самым северным континентальным месторождением России.

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