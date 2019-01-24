В Забайкалье коммерсантам трижды оплатили ремонт сельского детского сада

Чита, , 12:10 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю известило о возбуждении уголовного дела в отношении главы муниципального района «Каларский район». Как сказано в официальном сообщении ведомства, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления»).

По данным следствия, речь идёт о махинациях, связанных с исполнением муниципального контракта по реконструкции здания детского сада в селе Икабья. Заключив с подрядчиком муниципальный контракт на сумму более 23 млн рублей, глава района незаконно подписал акты о приёмке не предусмотренных сметой и фактически невыполненных работ на сумму более 3 млн рублей, а также акты выполненных работ, в которые входило не поставленное в детсад оборудование на сумму 2,6 млн рублей.

«Кроме того, в 2016 году глава района подписал документы, по которым фирме, производящей реконструкцию детсада, было повторно выплачено около 2,3 млн рублей за работы, выполненные и оплаченные в 2014 году», — добавляют в следственных органах СКР.

При этом уточняется, что поскольку подозреваемый наделён особым правовым статусом (является выборным должностным лицом органа местного самоуправления), то в соответствии с законодательными нормами, расследование данного уголовного дела поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел.