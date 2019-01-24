Мнение: Рогозина надо снять, судить и очень жестоко прилюдно наказать

Москва, , 12:16 — REGNUM Для того чтобы российская космическая отрасль начала бурно развиваться, нужно срочно прекратить её коммерциализацию, убеждён директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 23 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, призвавшего активнее заниматься коммерциализацией российской космической отрасли.

«Действительно, РФ может использовать космический туризм, запускать спутники для тех стран, у которых нет своих ракетоносителей, и так далее, — сказал Кагарлицкий. — Это большой бизнес. Россия делает недорогие ракетоносители. Американцы тоже могут сделать, но это будет стоить намного дороже. Просто потому, что наши специалисты получают гроши. Всё как всегда — страна, которая эксплуатирует дешёвую рабочую силу, может занять некую нишу и за счёт крайней степени эксплуатации труда и ресурсов получить какие-то преимущества».

Однако, как полагает Кагарлицкий, призыв Медведева ничего не даст.

«Дело в том, что РФ уже коммерциализировала всё, что можно, — констатировал эксперт. — Всё, что можно делать рыночным образом, уже делают. Человек не может продать больше 100% своей продукции. Мы не можем делать больше коммерческих запусков, потому что 100% имеющегося спроса уже удовлетворено».

А вот что нужно космической отрасли, так это, по мнению Кагарлицкого, смена руководства Роскосмоса.

«Первое — нужно снять, арестовать и отдать по суд Рогозина и большую часть руководства Роскосмоса, — сказал директор Института глобализации и социальных движений. — Это очень важно, потому что без этого никаких моральных стимулов у работников не может быть. Я подчеркиваю: наказание должно быть именно прилюдным и очень жестоким. Наказание тех, кто сегодня руководит Роскосмосом, является важнейшим экономическим фактором развития отрасли. Второе — нужно передать контроль над этой отраслью специалистам, которые ещё уцелели, и в разы повысить им заработные платы. Даже не в разы, а в десятки раз».

И самое главное, как подчеркнул Кагарлицкий, надо как раз остановить коммерциализацию отрасли и деньги направить на исследования.

«Если вы все деньги тратите на то, чтобы заработать ещё больше денег, то вы на исследование и развитие новых технологий не оставляете ни копейки, — подытожил эксперт. — Чем больше вы коммерциализируете отрасль, тем меньше у вас денег остаётся на её развитие и тем меньше ваша конкурентоспособность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания по развитию Роскосмоса призвал руководство госкорпорации покончить с прожектёрством. Также премьер-министр призвал «меньше говорить и больше делать» в космической сфере и предложил активнее работать над коммерциализацией отрасли.

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