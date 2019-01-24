За год администрация Алма-Аты вложила в развитие туризма $2,6 млн

Алма-Ата, Казахстан, , 12:02 — REGNUM В 2018 году управление туризма и внешних связей Алма-Аты вложило в развитие туризма около 1 млрд тенге ($2,64 млн), заявил руководитель отдела продвижения управления туризма Алма-Аты Аслан Конырханов, сообщает 24 января агентство «Казинформ».

По его словам, средства были направлены на развитие туристической инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, проведение тренингов для сотрудников аэропорта, службы такси и других объектов.

Конырханов добавила, что на Алма-Ату приходится 20% всех туристов, приезжающих Казахстан. Наибольший приток туристов обеспечивают Китай и Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе представители горнолыжных курортов «Роза Хутор» в Сочи и «Шымбулак» в Алма-Ате подписали меморандум о сотрудничестве.

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