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«Никаких социальных норм»: почему решено отложить изменение энерготарифов

Экономика

Люди должны потреблять электроэнергии столько, сколько считают нужным, считает алтайский депутат

Барнаул, 24 января 2019, 11:54 — REGNUM  Несмотря на то, что введение социальных норм на потребление электричества российское правительство решило отложить на неопределённый срок, сама возможность дифференцированного подхода в оплате за этот дорожающий ресурс спровоцировала широкий общественный резонанс. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания («Справедливая Россия»), заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Людмила Суслова считает, что никаких социальных норм в принципе не должно быть. Комментируя информацию о необходимости приостановки дискуссии по введению дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения, она пояснила:

«Никаких социальных норм в принципе не должно быть. Без какой бы то ни было дискуссии о величине тарифов: высокие они или низкие. Я не верю в то, что богатые будут платить больше, а основной массы населения это не коснется.

Ведь что такое социальная норма? В каждой доме есть стиральная машина, электроутюг, электрочайник, микроволновая печь, холодильник, телевизор, пылесос. Те вещи, без которых ни одна семья не представляет жизнь. И что, люди должны от каких-то приборов отказаться? Мы откатимся в позапрошлый век? То есть, так или иначе, социальная норма ведет к тому, что граждане будут пытаться себя ограничивать. И, на мой взгляд, сельское население пострадает больше городского. Кто-нибудь учитывает при разработке подобных идей, что у селян есть, например, подсобное хозяйство: помещения, животные? Оно тоже требует немалых энергозатрат.

Три года назад уже обсуждали эту инициативу, и я была категорически против. И сегодня моя позиция не изменилась. Страна должна развиваться, а мы говорим: давайте не будем потреблять, начнем экономить, заставим кого-то платить больше. Не вижу в этом никакой необходимости. Люди должны потреблять столько, сколько считают нужным».

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о том, что необходимо отложить на неопределённый срок обсуждение введения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения, было принято в ходе совещания по проблеме введения социальных норм энергопотребления, на котором председательствовал вице-премьер России Дмитрий Козак. По словам его официального представителя Ильи Джуса, также на неопределенный срок закрыто обсуждение отмены понижающего коэффициента для квартир с электроплитами и индивидуальных жилых домов.

Читайте ранее в этом сюжете: Козак отложил на неопределенный срок вопрос о соцнормах на электроэнергию

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Введение социальных норм потребления услуг ЖКХ
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