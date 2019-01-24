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В городе Туркестане планируют производить энергосберегающие лампы

Экономика

В проект планируется инвестировать $200 млн

В городе Туркестане планируют производить энергосберегающие лампы
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Энергосберегающая лампа

Туркестан, Казахстан, 24 января 2019, 11:39 — REGNUM  В городе Туркестане прошла церемония закладки капсулы нового завода по производству энергосберегающих ламп, сообщили 24 января в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области Казахстана.

В церемонии закладки капсулы принял участие аким (глава) области Жансеит Туймебаев, который отметил, что для реализации проекта строительства завода выделено 5 га земли в индустриальной зоне Туркестана.

Строительство завода начато в рамках меморандума, подписанного между акиматом Туркестанской области и китайской компанией Tai-Tur Energy. Стоимость инвестиций на реализацию проекта составит $200 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января президент китайской компании Shaanxi Cool Chemical Чжан Гаогинг заявил, что компания планирует инвестировать средства в строительство многофункциональной больницы в Петропавловске.

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Китай в Туркестане
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