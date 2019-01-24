Правительство РФ готовит стране новую грабительскую приватизацию?

Москва, , 11:30 — REGNUM Приватизация в РФ — это тотальное воровство и вредительство, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 24 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, сказанные им на Всемирном экономическом форуме в Давосе, о том, что в РФ идёт закрытое обсуждение сделок по приватизации госкомпаний.

«Это вариант товарища [премьер-министра Японии Синдзо] Абэ, — предположил Хазин. — Товарищ Абэ, исходя из своих политических соображений, рассказывал всем, что он почти договорился насчёт островов [Курильской гряды]. Видимо, у него была договорённость с нашими, что мы этого не опровергаем, дабы не портить игру Абэ. Но в какой-то момент он заигрался, и МИД РФ отреагировал».

С министром экономического развития РФ, как полагает Хазин, может быть похожая история.

«Давайте теперь смотреть на ситуацию с Орешкиным, — сказал Хазин. — Орешкин — представитель либеральной команды, у которой в соответствии с Вашингтонским консенсусом приватизация — один из главных пунктов. По этой причине он как представитель либеральной команды обязан говорить о приватизации. Но говорить о приватизации в РФ сейчас нельзя. Все знают, что это тотальное воровство и тотальное вредительство. По этой причине Орешкин приезжает к своим и говорит: «Ребята, я же ваш, буржуинский. Продолжайте мне давать варенья и печенья», но при этом уточняет: «Детали я вам раскрыть не могу, потому что всё строго засекречено».

Иными словами, как считает Хазин, речь идёт не столько о реальных действиях правительства, сколько о попытке Орешкина получить хоть какую-то поддержку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Орешкин заявил, что российские власти рассматривают варианты приватизации госкомпаний. По словам Орешкина, обсуждение ряда сделок уже идёт, причём в закрытом формате, а имена контрагентов не должны быть достоянием общественности.

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