Четверг, 24 Января 2019 года
11:19:55 МСК

Самая полезная в мире рыба водится в Сибири — Росрыболовство

Экономика

Данный вид рыб, относящихся к семейству лососевых, является довольно малочисленным

Москва, 24 января 2019, 11:19 — REGNUM  Боганидский голец назван наиболее полезной в мире рыбой из-за содержания в его мясе большого количества ненасыщенных жирных кислот. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По словам главы ведомства, данный вид рыб, относящихся к семейству лососевых, водится в озерах Сибири, однако является довольно малочисленным.

«Гольцы, в которых содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, к сожалению, массовому потребителю недоступны, их немного», — цитирует его слова «Российская газета».

Шестаков также напомнил, что хорошо известная жителям России сардина иваси (неправильно называемая сельдью) лишь незначительно уступает гольцам по содержанию полезных веществ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить