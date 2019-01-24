Самая полезная в мире рыба водится в Сибири — Росрыболовство

Москва, , 11:19 — REGNUM Боганидский голец назван наиболее полезной в мире рыбой из-за содержания в его мясе большого количества ненасыщенных жирных кислот. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По словам главы ведомства, данный вид рыб, относящихся к семейству лососевых, водится в озерах Сибири, однако является довольно малочисленным.

«Гольцы, в которых содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, к сожалению, массовому потребителю недоступны, их немного», — цитирует его слова «Российская газета».

Шестаков также напомнил, что хорошо известная жителям России сардина иваси (неправильно называемая сельдью) лишь незначительно уступает гольцам по содержанию полезных веществ.