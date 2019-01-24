Камчатцы теряют доходы, а Камчатка – население

Петропавловск-Камчатский, , 11:29 — REGNUM В 2018 году властям Камчатки не удалось ни поднять реальные доходы населения, ни решить демографическую проблему: люди беднеют и бегут с полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Невесёлые новости сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на встрече с журналистами.

«До сих пор остаётся сложной ситуация, связанная с реальными доходами населения. Нам удалось её немножко подравнять, но достичь показателей 2015 — 2016 годов мы не смогли. И это тоже такая, общероссийская, проблема. И прирост населения — 2017 год мы завершили пусть и с небольшим, но приростом, и в первом полугодии 2018 года была уверенность, что мы закрепим этот успех. Не удалось. Мы с минусом пришли — минус 261 человек за счёт естественной убыли. И это тоже, к сожалению, общероссийская тенденция сегодня», — поведал глава Камчатки.

Согласно данным Камчатстата, численность населения Камчатки на 1 января 2019 года составила 314 870 человек. Годом ранее на полуострове проживало 315 214 человек. За год население и без того малонаселённого региона убыло на 687 человек.

В ноябре 2018 года номинальные денежные доходы на душу населения составляли 41 963,7 рубля в месяц, а расходы — 42 465,1 рубля. Реальные располагаемые доходы по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизились на 11,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, население Камчатки погружается в долговую трясину и нищету. Камчатцы задолжали банкам 33 007 млн рублей по данным на 1 сентября 2018 года. 1759 млн — так называемая плохая задолженность — когда люди не могут платить по кредитным обязательствам.