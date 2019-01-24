Выделенные на «Северную мозаику» деньги ушли в пустоту: министр Якутии

Якутск, , 11:39 — REGNUM Министерство предпринимательства и туризма Якутии намерено возвращать через суд деньги, которые организации получали на создание наполнения площадки туристического кластера «Северная мозаика». Руководитель ведомства Ирина Высоких согласна с утверждением, что средства, выделявшиеся на этот объект, — это деньги в пустоту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра предпринимательства Якутии, многие из тех, кто брал льготные кредиты на создание объектов «Северной мозаики», их вернули обратно в фонд.

«А по некоторым у нас идёт сейчас судебное разбирательство, мы эти деньги будем возвращать. Речь идёт о тех пятимиллионных льготных кредитах, которые выдавались, — пояснила Ирина Высоких. — По факту сейчас там работает только верёвочный парк. Я не утверждаю это, но те люди, которые брали деньги, вполне могли воспользоваться ими, чтобы использовать их в своём бизнесе, и потом вернуть их в фонд».

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При этом министр предпринимательства республики пояснила, что на сегодняшний день в «Северной мозаике» создана вся инфраструктура, работают пруд-накопитель, дизельные генераторы большой мощности.

«Поэтому любой бизнес там вполне реально сейчас организовать, — уверена Ирина Высоких. — И у нас проводится сейчас аналитическая работа по бизнес-планам, они у нас активно поступают, потому что мы начали приглашать туда бизнес. А ранее этого не было сделано, это тоже неэффективная работа. Мне непонятно, почему с начала 2018 года активно не работали с бизнесом, потому что уже можно было рассылать предложения, приглашать работать. Потому что если раньше ещё могли возникнуть какие-то опасения у предпринимателей, а будет ли там всё достроено, то на сегодняшний день там очень серьёзная инфраструктура».

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«Северная мозаика» была построена очень давно, экономического эффекта мы от неё не получаем, работает только один верёвочный парк», — также добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Якутии поставила под вопрос эффективность реализации проекта по созданию масштабного туристического кластера «Северная мозаика» в республике, на который было потрачено 365 млн рублей. Туристические объекты там вовремя не созданы, сроки ввода в эксплуатацию масштабного кластера нарушены. В адрес председателя правительства республики вынесено представление о допущенных нарушениях.

Вместо «Северного мира», Всемирного центра мамонта, комплексов «Скандинавия», «Казачья застава», «Лесная слобода», «Ямщицкая станция» и «Царство якутской зимы» — верёвочный парк, единственный аттракцион, на который потратили 20 млн рублей.