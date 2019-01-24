Мясо из Дагестана появится на прилавках Северной столицы

Кизляр, Дагестан, , 12:39 — REGNUM Продукты из Дагестана всё чаще появляется в магазинах и на рынках России и зарубежья. Производители увеличивают число партнёров, расширяя тем самым географию поставок. Особенно по вкусу пришлось жителям регионов России мясо из Дагестана, завоёвывающее популярность благодаря хорошему качеству и безупречному вкусу.

Одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности республики ООО «Кизляр урицкий мясокомбинат» уже в 2019 году планирует начать поставку мясной продукции в Санкт-Петербург, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе мэрии города Кизляре. Данный вопрос обсудили первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Адильхан Ганакаев и делегация из Северной столицы.

В ходе встречи было отмечено, что на сегодняшний день предприятие перерабатывает от одного до двух тонн продукции в сутки, которая реализуется в Волгограде, Ростове, Ставрополе и Чечне. С 2017 года комбинат сотрудничает с Ираном и за это время поставил в эту страну более 400 тонн баранины.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2018 года был заключен контракт между дагестанским предприятием «Агросоюз» Ногайского района и иранской фирмой «Ayance Pazhohi Fardi». Согласно договору, российская сторона поставит в Иран 800 тонн мяса телятины на сумму более 393 млн рублей.

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