Индонезия и Марокко намерены развивать экономическое сотрудничество

Джакарта, , 11:15 — REGNUM Индонезия и Марокко намерены развивать двусторонние отношения в рамках соглашения о преференциальной торговле, сообщает Antaranews.

«Индонезия и Мороко определили потенциальные сектора и товары для увеличения двусторонней торговли», — заявила глава отдела двусторонних переговоров министерства торговли Индонезии Ни Маде Аю Мартини.

В министерстве торговли Индонезии сообщили, что на встрече с индонезийской торгово-промышленной палатой Марокко выразило желание изучить сотрудничество в таких секторах как пальмовое масло, кофе, текстиль, шины, агропромышленность и фармацевтика.

Издание отмечает, что Марокко является одним из нетрадиционных торговых партнеров Индонезии. Общий объем торговли между Индонезией и Марокко в 2017 году достиг 154,8 млн долларов США, при этом экспорт Индонезии в Марокко составил 86 млн долларов США, а импорт — 68,8 млн долларов США.

Известно, что Индонезия экспортирует в Марокко кофе на 23,5 млн долларов США; пряжу на 9,0 млн долларов США; пальмовое масло на 7,1 млн долларов США.

В то время как Индонезия импортирует из Марокко натуральный фосфат кальция на 42,4 млн долларов США; пиджаки женские на 6,2 миллиона долларов США; женские блузки и рубашки на 4,4 млн долларов США; минеральные или химические удобрения на 3,7 млн долларов США; спортивную одежду на 1,4 миллиона долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в ходе второго совместного министерского совещания между заместителем главы МИД Индонезии Абдуррахманом Фахиром и заместителем министра иностранных дел Марокко Мунией Бучеттой стороны заключили пять меморандумов о взаимопонимании.

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