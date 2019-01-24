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Казахстан занял 15-е место в мире по уровню потребления угля

Экономика

24 января в Карагандинской области Казахстана запустили солнечную электростанцию мощностью 100 МВт

Астана, 24 января 2019, 10:58 — REGNUM  Казахстан занимает 15-е место среди стран мира по объему потребления угля, заявил глава международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов (МЦЗТИП) Рапиль Жошыбаев на круглом столе по вопросам использования «зеленых» технологий, сообщает 24 января агентство «Казинформ».

Жошыбаев отметил, что в 2019 году Казахстан планирует представить в ООН добровольный национальный обзор по реализации целей устойчивого развития.

Глава международного центра добавил, что из-за энергетической зависимости от ископаемого топлива Казахстан сталкивается с проблемой производства и потребления электроэнергии в городских районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Карагандинской области Казахстана запустили солнечную электростанцию мощностью 100 МВт. В 2030 году в республике планируют довести долю альтернативных источников электроэнергии в общем объеме производства до 30%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карагандинской области Казахстана запустили солнечную электростанцию

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