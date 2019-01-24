В Госдуме настаивают на господдержке производителей «минералки»

Москва, , 10:50 — REGNUM В Госдуме видят потенциал рынка минеральной воды, однако обеспокоены контролем за ее качеством, при этом настаивают на мерах господдержки производителей, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Производство и реализация отечественной минеральной и чистой питьевой воды должны стать одним из мощных факторов развития российской экономики, уверен депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). Парламентарий привел данные, в соответствии с которыми в 2007 году рынок продаж бутылочной воды вырос в мире до 53 млрд долларов, а сегодня он уже составляет около 150 млрд долларов.

«К сожалению, наша страна на этом перспективном направлении находится даже не в первой сотне лидеров», — констатировал Газзаев.

При этом, по его словам, в список главных потребителей бутилированной воды, которая производится в России, входят такие страны, как Белоруссия и Казахстан, все чаще отечественные производители задумываются об экспорте воды и в Европу.

Однако в отрасли есть масса проблем, указал депутат, одна из них — качество воды.

«В Европе качество достигается тем, что воды одного типа контролируются одной компанией, за которой тщательно присматривает государство и местные власти. И нам к этому нужно стремиться. Но для этого минерализация и прочие показатели воды должны иметь высокий стандарт качества», — рассуждает Газзаев.

Парламентарий также подчеркнул, что именно российская минеральная вода является самой полезной.

Депутат Госдумы настаивает на приоритетном статусе федеральной программы по питьевой воде.

«Вода — это такой же стратегический ресурс, и нужны меры государственной поддержки, причем приоритет должен быть у отечественного производителя. Полагаю, что проблеме качества питьевой воды следует придать статус приоритетной федеральной программы», — заявил Газзаев.

Он предлагает на уровне закона закрепить, что при определении норм добычи воды следует «руководствоваться не только прибылью, но и сохранением ресурса, а по сути, бережным отношением к нашему национальному достоянию». Также парламентарий считает правильным «законодательно мотивировать торговые сети к жёсткому контролю за качеством продукта».

Кроме того, Газзаев настаивает на мерах государственной поддержки отечественного производителя.