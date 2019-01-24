Кировского муниципального автоперевозчика требуют обанкротить

Уржум, Кировская область, , 10:50 — REGNUM Арбитражный суд Кировской области 28 февраля 2019 года рассмотрит обоснованность банкротного иска к МУП «Уржумское пассажирское автотранспортное предприятие», которое осуществляет автобусные перевозки по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. В ведении муниципального предприятия также находится автостанция города Уржума, в котором проживают почти 10 тыс. жителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан УФНС России по Кировской области 18 января 2019 года, сумма исковых требований — 2 040 921,57 рубля. 28 февраля суд рассмотрит обоснованность претензий. Арбитражный управляющий предложен из состава краснодарской саморегулируемой ассоциации арбитражных управляющих «Синергия».

К суду заявитель должен представить доказательства вручения должнику семи решений о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках от 2018 года и шести требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, выставленных в октябре-декабре 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, МУП создано 3 марта 2005 года, уставный капитал — 1 997 352 рубля, учредитель — администрация Уржумского района. Директор — Юрий Тюфтяев.

Численность жителей Уржумского района, где в том числе ведёт свою деятельность предприятие, составляет свыше 24 тыс. человек.

Известно, что предприятие также осуществляет перевозку льготных категорий пассажиров. В 2015 году МУП через суд взыскивал с департамента финансов Кировской области компенсацию за бесплатный провоз школьников 1−4 классов в 2011—2012 годах. Сумма долга составляла 2,832 млн рублей, обжаловать решение власти области не смогли.