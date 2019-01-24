Жители России стали богаче? Нет, это иллюзия — эксперт

Москва, , 10:49 — REGNUM «Свободные деньги» — это разница между доходами и необходимыми расходами. При этом средний доход учитывается на основе расчетов Росстата, а расходы считают, исходя из собственных наблюдений. Откуда у жителей России свободные финансовые средства, учитывая, что доходы и не росли особенно? Вариантов несколько, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

«Первый из них — это изъятые с депозитов финансы, которые не потратились на крупные покупки, например на путешествия или ремонт, потому что их просто не хватило. Второй вариант — это декабрьские выплаты годовых бонусов и премий, если такое случается», — пояснила эксперт.

Рост показателя «свободных денег» не означает, что российские граждане внезапно стали богаче. Это всего лишь значит, что доверие к банковской системе остается средним, а собственный потребительский потенциал — ограниченным.

«С ростом инфляции этот «свободный капитал» будет или расходоваться на повседневную жизнь, или окажется на банковском депозите, где ставки по рублевым вкладам чуть выросли вслед за ростом ключевой ставки Банка России», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Ромира», в декабре 2018 года объем денежных средств на руках у россиян оказался рекордным за все время наблюдений. Индекс «свободных денег» достиг уровня в 36,7 тыс. руб., увеличившись за месяц в 1,5 раза. За год показатель вырос на 20% в сравнении с предыдущим значением (+24,2 тыс. руб.).

Читайте также: У граждан России в декабре стало рекордно много свободных денег