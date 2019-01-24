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Составлен рейтинг популярных в России «новогодних» продуктов

Экономика

В декабре прошлого года в российских магазинах чаще покупали мандарины, курятину, спиртное, сигареты, пиво, яйца, яблоки, сосиски и колбасу

Москва, 24 января 2019, 10:46 — REGNUM  В декабре и январе наиболее популярным продуктом у жителей России стали мандарины. Об этом со ссылкой на фискальные данные «Платформа ОФД» сообщает 24 января RT.

Согласно этим данным, в декабре прошлого года в российских магазинах чаще покупали мандарины, курятину, спиртное, сигареты, пиво, яйца, яблоки, сосиски и колбасу. В январе к перечню этих продуктов прибавились бананы, мясные полуфабрикаты, сахар и хлеб.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Сбербанка, в последний день декабря минувшего года в магазинах чаще всего оплачивали традиционные «новогодние» продукты: мандарины, бананы, напитки и соки.

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