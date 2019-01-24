В Южной Корее цены на земельные участки выросли в среднем на 4,58%

Сеул, , 17:32 — REGNUM Цены на земельные участки в 2018 году в некоторых районах Южной Корее выросли на 4,58%, сообщает YTN.

В частности, в провинции Кёнгидо, в г. Паджу, был зафиксирован самый высокий процент — 9,53%. Это связано с постройкой GTX и укреплению межкорейских отношений. В других городах страны можно наблюдать следующее: г. Косон — 8,06%, г. Седжон — 7,42%, г. Сеул — 6,11%, г. Пусан — 5,74%, г. Кванджу — 5,25%, г. Тэгу — 5,01%, о. Чеджу — 4,99%.

По сообщению Министерства земли, инфраструктуры и транспорта, что в целом по стране тем роста в 2018 году составил 4,58%, что на 0,7% больше чем в 2017 году (3,88%).

Известно, что земля в г. Паджу, провинция Кёнгидо и г. Косон, провинция Кёнсан — Намдо выросла на 9,53% и 8,06% соответственно.

В 2018 году общий объем сделок по купле-продажи земельных участков, а также участков, на которых находятся здания сократилось на 3,9% до 3,18 млн.

Известно, что общее количество земельных участков (включая землю, на которой построены здания) составило 3,18 млн, что примерно равно 2,071 кв. км. Количество сделок снизилось на 6,2% в годовом исчислении и составил примерно 1,08 млн (1906,8 кв. км.).

GTX — скоростная железная дорога на глубине 40 метров под землей, которая соединит г. Паджу и г. Донтан, и будет проходить через г. Ильсан и район Самсонг-дон, г. Сеул,