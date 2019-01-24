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Названы самые популярные у жителей России «зимние» продукты

Экономика

Мандарины — самый популярный продукт у жителей России зимой

Названы самые популярные у жителей России «зимние» продукты
dietmaha
Мандарины

Москва, 24 января 2019, 10:39 — REGNUM  В декабре и январе самым популярным у жителей России продуктом стали мандарины, сообщает 24 января RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что в декабре люди также часто покупали мясо курицы, алкогольные напитки, табачные изделия, сыр, яйца, пивные напитки, яблоки, колбасы и сосиски. В первом месяце нового года — ­­ бананы, мясо птицы, сосиски, пивные напитки, табачные изделия, яйца, сахар, хлеб и мясные полуфабрикаты.

Что касается среднего чека, то в декабре в сегменте продуктовых магазинов у дома он составил 340−350 рублей (в январе 310−320). В гипермаркетах — 1230−1240 рублей (в январе 1010−1030).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования, проведенного специалистам Сбербанка, чаще всего 31 декабря жители России покупали традиционные новогодние продукты — мандарины, бананы, напитки и соки. При этом пик покупательской активности приходился на 12:00. За пять минут до Нового года средний чек покупки увеличился почти вдвое.

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