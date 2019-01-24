Ростовские пассажиры возмущены массовым списанием оплаты проезда

Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM Пассажиры общественного транспорта в Ростове-на-Дону жалуются на массовые списания платы за проезд. Причем уведомления получили и те горожане, которые в течение нескольких дней никуда не выезжали. О своих чаяниях горожане заявили в паблике «Ростовский городской транспорт», прикрепив к посту скриншоты смс-рассылки.

Сообщения получили жители донской столицы, оплачивающие проезд банковскими картами или через мобильные приложения. Направить свою жалобу оператору получателям смс-рассылки не удалось — они не смогли связаться с операторами Агентства развития платежных систем (АРПС), отвечающего за безналичную систему оплаты в городском транспорте.

«Сейчас идут обращения пассажиров по поводу авторизаций оплат. Это списания за поездки, совершенные в основном в первой декаде декабря 2018. Можно запросить детализацию, но это займет несколько дней», — пояснила администрация сообщества.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году пассажирам автобусов, трамваев и троллейбусов Ростова-на-Дону, оснащенных новыми валидаторами, с помощью которых оплатить проезд можно банковскими картами, также начали приходить массовые оповещения о списании платы за проезд.

Оператор безналичной системы ООО «Агентство развития платежных систем» заверяет, что двойные списания исключены, так как их количество равно количеству прикладываний карты к валидатору.

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