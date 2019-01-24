«Екатеринбург-Арене» и «Титановой долине» могут дать налоговые льготы

Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM Стадион «Екатеринбург-Арена» и управляющую компанию «Титановая долина» могут освободить от уплаты земельного налога. Комиссия по бюджету и экономической политике в Екатеринбургской городской думе передаст вопрос на следующее заседание ЕГД, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Большинством голосов за минусом двух «противников» комиссия всё же включила вопрос в следующее заседание ЕГД. Объединение также рекомендовало пригласить на мероприятие представителей свердловских министерств спорта и образования, а также представителя администрации города.

Присутствовавший на встрече глава земельного комитета мэрии Геннадий Денисов убеждал депутатов, что освобождение УК «Титановая долина» от земельного налога позволит улучшить привлекательность особой экономической зоны для потенциальных резидентов. Благодаря льготе, заверил чиновник, даже потери земельных налоговых отчислений в бюджет города будут перекрыты увеличившимися поступлениями по подоходному налогу — практически в 2 раза за 5 лет, с 66 млн рублей недополученных средств и 128 млн рублей денег по НДФЛ.

А вот стадион «Екатеринбург-арена» заверил замминистра спорта региона Свердловской области Сергей Набоких, сможет быстрее выйти на безубыточность, чем заведение пока похвастаться не может. На данный момент адмнистрация города владеет земельными участками, на которых расположен стадион, сама же «арена» пока находится в федеральной собственности, но уже в середине 2019 года отойдёт к региону, напомнил чиновник.

Характерно, что вопрос о льготе для стадиона фактически решён — решение об освобождении заведения от уплаты налога принято федеральными органами власти.

Вопрос проблематизировал скандально известный депутат Александр Колесников. Парламентарий назвал особые экономические зоны «очередной туфтой», а стадион «Екатеринбург-Арена» — «халабудой, построенной, чтобы сыграть три матча». На возражения главы земельного комитета, что уже через пять лет стадион приблизится к безубыточности, депутат ответил:

«Только жить в эту пору прекрасную не придётся ни мне, ни тебе».

Парламентарий Роман Ступников обратил внимание на казус: при предоставлении льготы по земельному налогу деньги просто будут переложены из городского в областной бюджет, так как управляющая компания «Титановой долины» финансируется напрямую из региона. Если для области выплачиваемые в качестве налога деньги не так существенны, то городской бюджет потеря налоговых денег будет более ощутимой, сказал депутат.

А вот депутат Владимир Крицкий призвал дать льготы по земельному налогу всем стадионам муниципалитета.

Парламентариев удивило, что вопрос был представлен на обсуждение без заключений Счётной палаты Екатеринбурга и информационно-аналитического управления думы. Тем не менее, большинством голосов вопрос будет передан на рассмотрение всех депутатов.

Напомним, вопрос о содержании стадиона «Екатеринбург-Арена» давно является проблемой для чиновников разных уровней. Строение было возведено на базе имеющегося Центрального стадиона Екатеринбурга для проведения игр Чемпионата миру по футболу-2018. Однако стадион по настоящий момент приносит убытки и вскоре ляжет на плечи областного бюджета.

Также напомним, что судьбу ОЭЗ «Титановая долина» должны определить именно в январе 2019 года после проверки Счётной палатой Свердловской области.

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