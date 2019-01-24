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Богатые регионы вряд ли будут делиться своими доходами с бедными — эксперт

Экономика

«Москвичи не стремятся вложиться в развитие инфраструктур республик Саха и Дагестана вместо развития собственной инфраструктуры»

Якутск, 24 января 2019, 10:50 — REGNUM  Регионов, которые могли бы предоставлять «горизонтальные» субсидии — то есть помогать дотациями другим субъектам России, — слишком мало, и делиться своими деньгами они, скорее всего, не захотят. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя принятие в первом чтении законопроекта, которым предлагается внедрить в России систему субсидирования одних регионов другими.

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Эксперт сомневается, что такая схема финансирования будет работать, и аргументирует своё мнение тем, что из 85 субъектов России в 2018 году полностью бездотационными были только 12, или 14%.

«Возможно, введение в Российской Федерации системы горизонтальных субсидий между регионами и муниципалитетами могло бы уменьшить общий объём субсидий из федерального бюджета, который в 2018 год составил 645 млрд рублей. Однако сомнительно, что богатые регионы будут делиться своими доходами с бедными регионами. Вряд ли ханты, манси с ненцами захотят вложить свои финансовые ресурсы в дотационную Якутию. Да и москвичи не стремятся вложиться в развитие инфраструктуры республик Саха и Дагестана вместо развития собственной инфраструктуры», — подчеркнул эксперт.

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Юрий Данилов также не считает, что Якутия способна давать кому-то субсидии, так как регион занимает в списке дотационных второе место и получает из федерального бюджета порядка 44 млрд рублей. Впереди только Республика Дагестан — 59 млрд. рублей дотаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ рассматривается законопроект, предложенный правительством страны и направленный на изменения в законодательстве, которые позволят ввести в России так называемые «горизонтальные субсидии». Этот документ уже принят в первом чтении. Новые правила могут вступить в силу с 2020 года.

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