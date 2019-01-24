Росинфокоминвест не выполняет задачу развития отрасли – СП РФ

Москва, , 10:25 — REGNUM Росинфокоминвест не выполняет задачу развития отрасли информационно-коммуникационных технологий. Таковы результаты аудиторской проверки, проведенной Счетной палаты РФ.

Росинфокоминвест был создан 2007 году, но за это время не выполнил свою главную задачу — развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений модернизации экономики России.

В частности, при создании фонда планировалось, что вложенные в его уставный капитал 1,45 млрд руб. будут возвращены в федеральный бюджет в результате отчуждения акций частным инвесторам.

Также ожидалось, что федеральный бюджет будет пополняться за счет налогов в размере 813 млн руб. в год. Однако налоговые поступления в федеральный бюджет не превысили 26,46 млн руб.

Таким образом, в 2011—2014 гг. финансово-хозяйственная деятельность фонда была убыточной. С 2007 года активы Росинфокоминвеста в долларовом эквиваленте уменьшились почти на 60%.

Счетная палата направит информационные письма в правительство РФ и Минкомсвязь, в палаты Федерального Собрания, а также обращение в ФАС.

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