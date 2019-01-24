На строительство теплиц на Камчатке «Ренова» Вексельберга не хватает денег

Петропавловск-Камчатский, , 10:41 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на встрече с журналистами объяснил, почему компания «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга не достроит тепличный комплекс в рамках ТОСЭР «Камчатка». По словам руководителя региона, компании не хватает денег и газа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы региона, «Ренова» столкнулась с двумя трудностями при реализации проекта строительства тепличного комплекса.

«Договоренности компании с банком по процентной ставке не дают ей выйти на рентабельность. Это одна проблема. И вторая — это подтверждение необходимого объёма газа для работы теплиц», — пояснил Владимир Илюхин.

Губернатор сообщил, что проблема с газом, в принципе, решаема — краевые власти гарантировали необходимый объем. Но оптимальную финансовую схему, которая помогла бы реализовать проект, найти так и не удалось.

«Есть предложения со стороны институтов развития Дальнего Востока, они обсуждаются, мы этой темой занимаемся, поскольку хотим, чтобы проект был реализован», — добавил Илюхин.

При этом глава Камчатки не обещает, что тепличный комплекс будет достроен:

«Сегодня у самой компании нет необходимых средств, с которыми она могла бы войти в этот проект. Требуется помощь кредитных учреждений, которые работают на Дальнем Востоке. Если компанию поддержат, то, вполне возможно, что в какое-то время, понятное и близкое, можно будет говорить о реализации проекта».

Как сообщало ИА REGNUM, о строительстве на Камчатке тепличного комплекса силами дочерней компании «Ренова» Виктора Вексельберга было заявлено весной 2018 года. Тепличный комплекс должен был разместиться на площади в 15−20 гектаров в рамках ТОСЭР «Камчатка». Власти уже пообещали жителям помидоры по 90−110 рублей за кило и огурцы по 80. Сегодня стоимость огурцов на Камчатке достигает 800 рублей за килограмм.