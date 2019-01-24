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В Карагандинской области Казахстана запустили солнечную электростанцию

Экономика

Мощность электростанции составила 100 МВт

Астана, 24 января 2019, 10:03 — REGNUM  В городе Сарани Карагандинской области Казахстана запустили солнечную электростанцию на площади 164 га, сообщили 24 января в пресс-службе акимата (администрации) области.

Аким (глава) Карагандинской области Ерлан Кошанов напомнил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил довести до 2030 году долю альтернативных источников энергии в общей выработке до 30%.

Кошанов отметил, что солнечная электростанция имеет установленную мощность 100 МВт. Аким добавил, что в области идет строительство еще двух солнечных электростанций общей мощностью 90 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил в работу солнечную электростанцию «Бурное» в Джамбульской области.

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