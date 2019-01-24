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Более 9 млн пассажиров перевезли автостанции Москвы за год

Экономика

За год пассажиропоток вырос на 1,2 млн человек

Более 9 млн пассажиров перевезли автостанции Москвы за год
Иллюстрация: Mos.ru
На городской автостанции

Москва, 24 января 2019, 10:20 — REGNUM  В Москве растет популярность городских междугородних автостанций. В 2018 году междугородние автобусы перевезли более 9 млн пассажиров, сообщается на портале мэра Москвы.

За год пассажиропоток на автостанциях вырос на 1,2 млн человек по сравнению с 2017 годом. Совершено более 445 тыс. международных и междугородних рейсов.

Полуэкспрессные маршруты в Москве перевезли около 53 млн пассажиров

В мэрии отметили, что, а сегодняшний день пассажирам доступно более 260 международных и междугородних направлений.

Самые востребованные рейсы по России — в Тульскую и Волгоградскую области, международные направления — Минск и Кишинев.

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Как сообщалоИА REGNUM, в 2018 году в Москве на общественном транспорте было совершено 5,6 млрд, что на 460 млн поездок больше, чем в 2010 году.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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