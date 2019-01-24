У граждан России в декабре стало рекордно много свободных денег

Москва, , 09:57 — REGNUM По итогам 2018 года средний объем «свободных денег» у граждан России вырос до рекордного уровня, превысив показатели ноября в полтора раза. Об этом со ссылкой на данные холдинга «Ромир» сообщает 24 января РИА Новости.

Согласно отчету, в декабре 2018 года средний объем «свободных денег» в российском домохозяйстве составил 36,7 тыс. рублей. По данным ноября, эта сумма достигала 23,5 тыс. рублей. Отмечается, что «свободными» считаются средства, оставшиеся после того, как домохозяйства оплатили все необходимые товары и услуги.

«Таким образом, за месяц индекс «свободных денег» вырос более чем в полтора раза. Годовой же рост индекса составил 20%», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что эксперты Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН) предрекли существенное увеличение накоплений российских граждан в 2019 году.

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