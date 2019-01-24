Министр промышленности Индонезии рассказал об «Индустрии 4.0»

Давос, Швейцария, , 10:25 — REGNUM На ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) министр промышленности Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что его страна готова идти навстречу эпохе промышленной революции 4.0, сообщает Antaranews.

«Чтобы подготовиться к промышленной революции, Индонезия запустила дорожную карту «Индонезия 4.0», выбрав пять приоритетных секторов промышленности», — заявил министр.

Речь идет о пищевой, текстильной, химической промышленностях, автомобилестроение и электронике. Доказано, что эти пять секторов могут обеспечить до 60% валового внутреннего продукта (ВВП) обрабатывающей промышленности.

По его словам, к 2030 году Индонезия планирует войти в десятку экономически развитых стран мира.

Четвертая промышленная революция или «Индустрия 4.0» предусматривает все большую автоматизацию абсолютно всех процессов и этапов производства. Термин появился в 2011 году на одной из промышленных выставок в Ганновере (Германия).

Как сообщало ИА REGNUM, в Давосе 23 января 2019 года министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил о намерении развивать сотрудничество с индийским штатом Андхра-Прадеш.

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