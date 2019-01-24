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Рубль «упорно идёт» к отметке 66

Экономика

… несмотря на снижение цен на нефть

Рубль «упорно идёт» к отметке 66
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 24 января 2019, 09:32 — REGNUM  Котировки в паре доллар-рубль упорно идут к уровню 66, и это происходит, несмотря на снижение цен на нефть и неудачные аукционы по размещению ОФЗ Минфина РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Цены на нефть 23 января потеряли около 2%, плохую динамику определила общая негативная обстановка на рынках. К закрытию торгов в США котировки фьючерса Brent опустились до $60,60 за баррель. Однако это никак не повлияло на российскую валюту, рубль укреплялся и 23 января к вечеру почти дошёл до важного уровня поддержки 66 рублей за доллар. Причина одна — недостаток рублевой ликвидности.

«В налоговый период. 25 января пик налоговых платежей, поэтому игроки проигнорировали даже плохие результаты аукционов по размещению ОФЗ. Скорее всего, после завершения налоговых платежей ситуация изменится и рубль отыграет и падение цен на нефть, и распродажи на мировых рынках», — полагает эксперт.

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