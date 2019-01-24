Автопарк Москвы пополнят 1700 новых автобусов, трамваев и электробусов

Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве в 2019 году на маршруты по всей столице выйдут 1700 новых автобусов, трамваев и электробусов, сообщается на портале столичного мэра.

Также планируется обустроить 32 км выделенных полос для общественного транспорта и 60 км трамвайных путей. Кроме того, будут развиваться альтернативные виды транспорта.

По словам замэра Максима Ликсутова, в 2019 году к летнему сезону поступят в пункты велопроката тысячи новых велосипедов, а также 15 тыс. новых автомобилей такси в 5 тыс. новых автомобилей каршеринга.

Кроме того, для удобства москвичей будут улучшать электронный сервис мобильных приложений системы «Московский транспорт».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве на общественном транспорте было совершено 5,6 млрд, что на 460 млн поездок больше, чем в 2010 году.

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