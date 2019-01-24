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Нефтяные компании Мангистауской области Казахстана оштрафованы на $80 млн

Экономика

Нефтяные компании региона нанесли ущерб окружающей среде

Актау, Казахстан, 24 января 2019, 09:02 — REGNUM  По результатам проверок департамента экологии по Мангисауской области Казахстана в 2018 году нефтяные компании региона оштрафованы на 30 млрд тенге ($79,3 млн), заявил и. о. руководителя департамента экологии региона Руслан Тукенов, сообщает 24 января агентство «КазТАГ».

По его словам, нефтяные компании области нанесли ущерб окружающей среде на сумму 30 млрд тенге ($79,3 млн). Тукенов отметил, что в настоящее время в доход государства уплачено 61,4 млн тенге ($162 тыс.).

И. о. главы департамента экологии добавил, что в 2018 году за ущерб окружающей среде было вынесено 65 предписаний на сумму 853 млн тенге ($2,25 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2018 года в Казахстане суд обязал нефтяную компанию «Эмбамунайгаз» заплатить штраф в размере 6,6 млрд тенге ($17,8 млн по курсу на 10 декабря 2018 года) за незаконное сжигание газа на месторождении Прорвинской группы в Атырауской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане нефтяная компания выплатит $18 млн за незаконное сжигание газа

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Экологические проблемы Туркестана
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