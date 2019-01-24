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В Южной Корее инвестируют почти $530 млн в развитие порта Пусан

Экономика

Данная сумма будет выделена на развитие и техническое обслуживание всех районов порта

В Южной Корее инвестируют почти $530 млн в развитие порта Пусан
Martin Pueschel
Порт Пусан. Южная Корея

Сеул, 24 января 2019, 08:43 — REGNUM  В Южной Корее инвестируют 598,8 млрд вон (~$529,3 млн) в развитие и техническое обслуживание порта Пусан. Об этом, как передает TV Chosun, сообщили в министерстве морских дел и рыболовства Южной Кореи и в корпорации Korea Development Corporation.

Известно, что из государственного бюджета будет выделено 239,8 млрд вон (~$211,9 млн), Korea Development Corporation инвестирует 224,5 млрд вон (~$198,4 млн), а 131,5 млрд вон (~$116,2 млн) — частный сектор.

Согласно новостному источнику, 92,5 млрд вон (~$81,7 млн) будет выделено на ликвидацию необитаемого острова, для того чтобы большие суда могли спокойно проходить в Новый порт Пусан.

Кроме того, районы порта Камчхон и Тадэпхо, которые были разрушены во время тайфунов, буду восстановлены. По предварительным данным, на восстановление будет выделено еще 30 млрд вон (~$26,5 млн).

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