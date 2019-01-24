За 11 месяцев объем страховых премий по КАСКО в Казахстане вырос на 17%

Астана, , 08:17 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года объем страховых премий в области добровольного имущественного страхования транспортных средств составил 18,35 млрд тенге ($48,5 млн), что на 17% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. Об этом 24 января сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период объем страховых выплат по КАСКО составил 5,191 млрд тенге ($13,7 млн), что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Лидерами рынка добровольного автострахования являются «Kaspi Страхование» с объемом страховых премий в 5,12 млрд тенге ($13,5 млн) и компания «Евразия» — 4,7 млрд тенге ($12,4 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года автолюбители в Казахстане отдали за обязательное страхование автогражданской ответственности 55,4 млрд тенге ($146 млн по курсу на 29 декабря 2018 года), что на 22% больше, чем годом ранее.

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