«Сосед, займи до получки?» — эксперт о «горизонтальном субсидировании»

Владивосток, , 08:15 — REGNUM «Абсолютным бредом», нарушающим все нормы экономической науки, да, к тому же, и Конституцию РФ, назвал правительственный законопроект о «горизонтальном субсидировании» финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич. По мнению эксперта, федеральный центр решил окончательно снять с себя все обязанности, предоставив регионам выживать самостоятельно, но при этом вовсе не намерен оставлять в регионах больше денег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Сахалин против «горизонтального субсидирования»: «У нас уже все отобрали!»

«Эту идею правительство РФ начало обсуждать еще в 2015 году, в новой редакции Бюджетного кодекса. Рассуждали в том смысле, что «денег мало, кризис усиливается, дальше все будет только хуже». В чём идея? А идея в том, чтобы переложить федеральные функции на региональные бюджеты. Формально это, конечно, можно сделать легальным. Но по сути это нарушает весь смысл федеративных отношений в рамках государства. Ведь если у нас единое государство, то регионы не должны просить деньги друг у друга. Губернатор, строго говоря, как бы наивно и смешно в нынешних реалиях это не прозвучало, но по Конституции, он отвечает за качество и уровень жизни, за развитие экономики и социальной сферы своего региона. И поэтому, если, опять же, строго по Конституции, любой губернатор, который передал деньги в другой регион, он, фактически, совершает должностное преступление», — разъясняет максим Кривелевич.

Что же двигало умами инициаторов странного законопроекта о так называемом «горизонтальном субсидировании»?

Эксперт объясняет это тем, что 2018 год по консолидированным региональным бюджетам был профицитным. Хотя в одних местах денег страшно не хватало, но в других были деньги. И инициатива правительства Дмитрия Медведева — ни что иное, как попытка, вместо того, чтобы менять в принципе ситуацию, когда у нас в стране 4 региона с деньгами, а все остальные с протянутой рукой, правительство решило просто всех уравнять. Пусть все будут одинаково бедными?

«Федеральный центр решил, «а давайте вообще сотрем границы между территориями! А пусть они там между собой разбираются!». Понятно, что это — абсолютный бред, дичь, с точки зрения экономической науки. Это абсолютно неразумно. Ни один губернатор не должен, не имеет права отдавать деньги своих налогоплательщиков в соседний край или область! Он их вообще не должен отдавать, а должен использовать на развитие своего региона. А этот законопроект правительства — он против губернаторской службы, против того, за что налогоплательщики платят зарплату своему губернатору. Софинансирование должно идти по линии бюджетов — федерального, регионального, местного, снизу вверх, сверху вниз. Но — не в бок! Это абсурдно! Нет, закон-то принять не долго, все это можно легализовать. Но экономическая наука живёт по своим, объективным законам, которые не зависят от чьих-то «хотелок». И вот с точки зрения экономической науки — тут нарушается все, что только можно нарушить. Потому, что деньги развивают регион! И если вы отдаете деньги, то каждая копейка — это копейка, которую губернатор забрал у своих налогоплательщиков. А в России нет таких регионов, которым некуда было бы направить деньги. А федеральный центр, правительство Медведева, просто придумали незамысловатый способ как снять с себя обязанность затыкать «дырки» в регионах. Вот и всё. Но выгребать из регионов деньги федеральный центр не перестанет, больше регионам оставлять не будет. Региональные бюджеты живут на НДФЛ. Для того, чтобы регион был богатым, там должно быть много людей, у этих людей должны быть большие зарплаты. Но федеральный центр вовсе не собирается работать в этом направлении. Он просто говорит: «Расходы мы с себя снимаем, доходы мы вам отдавать не будем, уровень жизни мы вам не повысим, как хотите — так и живите. Вон, идите, договаривайтесь с соседями». Представьте, работник просит у начальника повысить ему зарплату, а начальник в ответ его посылает к соседям: «Пробегись по соседям, стрельни червонец до получки». Вот такая экономика. Путь в никуда. Но, к сожалению, такова реальность», — добавил Максим Кривелевич.

Читайте также: ЕАО обустраивают за счёт бюджета Сахалина: 740 млн рублей на соцразвитие

Действия федерального центра все менее понятны дальневосточникам. Если все настолько плохо, что регионы посылают побираться по соседям, то почему тогда высокопоставленные федеральные чиновники этого не понимают? Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев готов пустить на ветер десятки миллиардов, чтобы перевести из Хабаровска во Владивосток колоссальное количество федеральных структур. При этом руководство этих структур, преимущественно, силовых, прекрасно понимает, что подобные вольности попросту обрушат бюджет и переезжать отказываются, но полпред продолжает настаивать. Почему в Приморье готовы потратить 30 млрд на культурный комплекс на фоне полутора сотен «убитых» мостов и дорог, нищих больниц, школ? Ответа на все эти вопросы федеральные власти не дают.

Читайте также: Регионы смогут субсидировать соседей

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ инициировало законопроект о так называемом «горизонтальном субсидировании», когда один регион сможет субсидировать другой. На Сахалине отреагировали на инициативу правительства Медведева крайне негативно. Региональный парламент уже направил в ГД РФ отрицательный отзыв. Ранее у Сахалина, в нарушение данных в начале 2000-х годов обещаний, забрали весь налог на добычу полезных ископаемых, потом львиную долю поступлений от нефтегазовых проектов — тех самых поступлений, ради которых Сахалин и Курилы не один год жили в режиме жесточайшей экономии, отказывая себе во всем. Но как только появились деньги, федеральный центр забрал их у региона, попутно и по умолчанию сняв с себя обязательства по финансированию федеральной (!) программы по развитию Курил — её тащит на своих плечах изрядно «ощипанный» сахалинский бюджет. Из изъятых у Сахалина денег 740 млн рублей направили в ЕАО — беднейший регион ДФО и России. На эти деньги там отремонтируют детскую больницу, сделают еще какие-то ремонты. Но проблем несчастного региона это не решит. Между тем, в ЕАО есть свои крупные компании, занятые на добыче полезных ископаемых. В ЕАО имеются, и добываются, карбонатное и магнезиальное сырье, железо. Есть в ЕАО запасы леса, который тоже добывается. А область вынуждена побираться. Таким образом, как видим, изъятие денег у одного региона в пользу другого только добавляет проблем обоим регионам, но не решает ни одной.