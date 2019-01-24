Россия почти вдвое нарастила производство красной икры

Москва, , 08:00 — REGNUM В России было произведено 22,2 тыс. тонн красной икры в 2018 году, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Столь заметный рост обусловлен рекордным выловом горбуши. В минувшем году было выловлено 676 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в основном горбуши. Вылов оказался почти вдвое больше, чем в 2017 году, в связи с чем снизились оптовые цены на горбушу и ее икру.

Выросло и производство черной икры — на 7%, до 32 тонн. Осетровая икра производится лишь аквакультурными предприятиями, так как в России действует запрет на вылов осетровых видов, напомнили в ведомстве.

Вырос объем выпуска продукции глубокой переработки. Так, выпуск филе рыбного мороженого вырос на на 8%, до 157 тыс. тонн, пресервов — на 48%, до 70 тыс. тонн. Производство мороженой рыбы уменьшилось на 2%, до 3 млн т, а выпуск рыбных консервов — на 2,7%, до 207 тыс. тонн. Общий объем производства рыбной продукции за год не изменился, оставшись на уровне 4,2 млн т.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России добыли 5,03 млн тонн водных биоресурсов, что на 5,1% больше, чем в 2017 году. Такой показатель стал рекордным за 26 лет.

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