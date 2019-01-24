В Москве разработали ПО для дистанционного управления осциллографами

Москва, , 07:48 — REGNUM Специальное программное обеспечение для дистанционного управления осциллографами разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ», Москва). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Документы на разработку, свидетельствующие о государственной регистрации программ для ЭВМ, в институте получили в декабре 2018 года.

«Разработанный софт позволяет автоматизировать процессы измерений и решения сложных инженерных задач с использованием высокоточных измерительных приборов, производство которых институт возродил ранее», — сообщил генеральный директор института Сергей Донченко.

Отмечается, что кроме базового функционала, обеспечивающего управление прибором, проведение высокоточных измерений, формирование базы данных и другие возможности, новый продукт предоставляет пользователям возможность подключения собственных дополнительных программных модулей, позволяющих выполнять специализированные измерения и расчеты, включая декодирование протоколов и проведение комплексных измерений в составе группы приборов.

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