Беспошлинный ввоз сахара в Казахстан нарушает нормы ЕАЭС — Гордеев

Москва, , 07:48 — REGNUM Продление до 1 января 2020 года в Казахстане беспошлинного ввоза сахара из третьих стран нарушает единое таможенное пространство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и создает конкурентные преимущества для переработчиков в Казахстане. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе председателя правительства России.

23 января состоялась встреч заместителя председателя правительства России Алексея Гордеева с заместителем премьер-министра Казахстана Умирзаком Шукеевым. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

В ходе дискуссии по вопросу беспошлинного ввоза сахара в Казахстан стороны договорились о необходимости диалога между представителями бизнеса. Планируется, что в ходе диалога будет принято приемлемое и взаимовыгодное решение для обеих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Казахстане произвели 283 134 тонны сахара, что на 23,9% меньше, чем в 2017 году. Внутренний спрос на этот продукт был компенсирован за счет импорта.

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