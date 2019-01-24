Названа прибыль компании SK Hynix Inc. за 2018 г

Сеул, , 07:45 — REGNUM Южнокорейская компания SK Hynix Inc., специализирующаяся на производстве полупроводниковой памяти, зафиксировала рекордную прибыль. Об этом сообщает телеканал YTN со ссылкой на свои источники.

Представители компании сообщили, что в 2018 году объем продаж составил 40,4 трлн вон (~$35,7 млрд), а прибыль предприятия увеличилась до 20,8 трлн вон (~$18,38 млрд), став новым рекордом.

Чистая прибыль компании составила 15,5 трлн вон (~$13,7 млрд).

Однако объем продаж в четвертом квартале 2018 года составил всего 9,9 трлн вон (~$8,75 млрд), а прибыль предприятия — 4,4 трлн вон (~$3,8 млрд), что на 13% и 31% ниже, чем за аналогичный период 2017 года соответственно.

«Рынок полупроводниковой памяти в 2018 году сильно вырос, однако результаты четвертого квартала не оправдали наших ожиданий, так как рынок начал начал падать со второй половины года», — сообщили представители компании.