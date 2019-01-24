На Украине рассказали о греющихся кирпичами жителях Киева

Киев, , 07:26 — REGNUM После повышения тарифов на отопление многие жители Украины не могут оплатить счета, а в Киеве малоимущие семьи вынуждены греться при помощи кирпичей, об этом заявил аналитико-исследовательского центра «Институт города» (Украина) Александр Сергиенко.

По его словам, в ноябре 2018 года за жилищно-коммунальные услуги не заплатили более 50% жителей страны, при этом исключением не стал даже Киев, который является относительно богатым городом. Он отметил, что рано или поздно люди полностью перестанут платить, а у кого не будет денег, будут греться с помощью газовой плиты.

«Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату», — рассказал Сергиенко в выступлении, опубликованном на YouTube.

Напомним, с 1 ноября 2018 года правительство Украины подняло цены на газ для населения до 8500 грн ($300) за 1 тыс. кубометров. С 1 января 2019 года правительство повысило тарифы на отопление и горячую воду.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентина Землянского, из-за снижения уровня платежей населения за коммунальные услуги стране грозит финансовый коллапс.

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