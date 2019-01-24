Четверг, 24 Января 2019 года
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На Урале запущено новое производство титановых колец для авиадвигателей

Экономика

Общая стоимость проекта составила 284 млн рублей

Верхняя Салда, Свердловская область, 24 января 2019, 07:25 — REGNUM  Новый участок обработки крупногабаритных титановых колец, применяемых в производстве авиадвигателей, запустили специалисты корпорации ВСМПО-АВИСМА в Верхней Салде (Свердловская область). Об этом сообщила пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Объём финансирования проекта по линии ФРП превысил 70 млн рублей, ещё 30 млн рублей на развитие производства направил Фонд технологического развития промышленности Свердловской области. Общая стоимость проекта составила 284 млн рублей.

Как пояснил генеральный директор «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин, запуск производства укрепит позиции компании на международном рынке и позволит предложить клиентам новые качественные решения в двигателестроительной индустрии.

Крупногабаритные титановые кольца применяются при производстве деталей компрессоров, турбин и корпусных частей газотурбинных двигателей в авиационном, энергетическом и морском двигателестроении. По данным компании, они не выпускались в России до настоящего времени.

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Авиастроение
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